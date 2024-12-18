Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

До конца голосования осталось два дня.
За то, чтобы Омск получил звание молодежной столицы России в 2025 году, проголосовали уже почти 138 тысяч человек. Пока наш город лидирует.
На второй строчке находится Пермь. Разрыв составляет около 15 тыс. голосов. На третьем месте Томск, на четвертом – Хабаровск, на пятом – Новый Уренгой.
Напомним, звание молодежной столицы на один год дает новые возможности для развития молодежной политики. Омск в прошлом году уступил только победителям – Москве и Владивостоку.
Голосование на платформе «Госуслуги» продлится до 20 декабря. По правилам этого года, нельзя голосовать за свой регион.
Ранее Омск стал культурной столицей России на 2026 год.
·Общество

До конца голосования осталось два дня.
За то, чтобы Омск получил звание молодежной столицы России в 2025 году, проголосовали уже почти 138 тысяч человек. Пока наш город лидирует.
На второй строчке находится Пермь. Разрыв составляет около 15 тыс. голосов. На третьем месте Томск, на четвертом – Хабаровск, на пятом – Новый Уренгой.
Напомним, звание молодежной столицы на один год дает новые возможности для развития молодежной политики. Омск в прошлом году уступил только победителям – Москве и Владивостоку.
Голосование на платформе «Госуслуги» продлится до 20 декабря. По правилам этого года, нельзя голосовать за свой регион.
Ранее Омск стал культурной столицей России на 2026 год.