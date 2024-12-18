До конца голосования осталось два дня.

За то, чтобы Омск получил звание молодежной столицы России в 2025 году, проголосовали уже почти 138 тысяч человек. Пока наш город лидирует.

На второй строчке находится Пермь. Разрыв составляет около 15 тыс. голосов. На третьем месте Томск, на четвертом – Хабаровск, на пятом – Новый Уренгой.

Напомним, звание молодежной столицы на один год дает новые возможности для развития молодежной политики. Омск в прошлом году уступил только победителям – Москве и Владивостоку.

Голосование на платформе «Госуслуги» продлится до 20 декабря. По правилам этого года, нельзя голосовать за свой регион.