Мера пресечения избрана до 1 февраля 2025 года.

Сегодня, 19 декабря, в Куйбышевском суде Омска рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю министра труда и социального развития Омской области Сергею Добрых. Его задержали два дня назад и обвиняют по пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, директор Омского дома-интерната за счет источников интерната приобрел автомобиль за 3,3 млн рублей и передал его другому социальному учреждению, а фактически для нужд первого заместителя министра.

С учетом мнения прокуратуры принято решение избрать бывшему чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 февраля 2025 года. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Отметим, что уголовная история Сергея Добрых является частью объемного дела «чиновников Минтруда» началось с ареста экс-главы ведомства Владимира Куприянова. Его задержали 6 июня и этапировали в столицу по обвинению в получении взяток. По версии следствия, будучи чиновником областного правительства, обвиняемый получал мзду от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Последний с 2018 по 2023 год носил «откаты» тогдашнему министру труда. Но, попавшись за мелкие «огрехи», сдал своего покровителя силовикам. На данный момент Куприянов находится в московском СИЗО до 4 февраля.

Также фигурантом уголовного дела о взятках стала бывшая подчиненная Владимира Куприянова, руководитель департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежда Крапива.

По версии силовиков, чиновники ведомства покровительствовали директорам ряда подведомственных Минтруду учреждений. На передаче мзды «погорели» директора интернатов, расположенных в Омском, Марьяновском и Любинском районах. Процесс был отлажен и поставлен на поток. Особенно «отличился» глава Такмыкского дома-интерната в Большереченском районе Николай Носковец, который поселил в квартиру своей подопечной знакомую. На него завели сразу два уголовных дела: за получение взятки и превышение должностных полномочий.