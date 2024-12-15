Омск-Информ
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·Спорт

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Легенда смешанных единоборство из Омска Александр Шлеменко, накануне одержав 67-ю победу, вошел в ТОП-5 бойцов по количеству побед. Помимо него в этот рейтинг входят Трэвис Виуфф, Джереми Хорн, Дэн Северн и Трэвис Фултон.

– Всем привет, я в ТОП-5 бойцов за всю историю в ММА по количеству побед, – сообщил Шлеменко в своем телеграм-канале.

40-летний спортсмен провел за карьеру 82 боя, одержав 67 побед при 15 поражениях и 1 ничьей. Победы в большинстве случаев достигались нокаутом (34 боев). Решением судей Шлеменко выиграл 21 бой, еще 12 - сабмишном (ситуация, когда бой просит остановить соперник).

·Спорт

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Легенда смешанных единоборство из Омска Александр Шлеменко, накануне одержав 67-ю победу, вошел в ТОП-5 бойцов по количеству побед. Помимо него в этот рейтинг входят Трэвис Виуфф, Джереми Хорн, Дэн Северн и Трэвис Фултон.

– Всем привет, я в ТОП-5 бойцов за всю историю в ММА по количеству побед, – сообщил Шлеменко в своем телеграм-канале.

40-летний спортсмен провел за карьеру 82 боя, одержав 67 побед при 15 поражениях и 1 ничьей. Победы в большинстве случаев достигались нокаутом (34 боев). Решением судей Шлеменко выиграл 21 бой, еще 12 - сабмишном (ситуация, когда бой просит остановить соперник).