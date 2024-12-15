Школа «Шторм» доказала, что она одна из лучших в стране.

14 декабря в Екатеринбурге прошел турнир RCC-21. Он собрал в одном месте много известных бойцов из России. Однако все взгляды были направлены на главное событие вечера, где в клетку вышел Александр Шлеменко. Он провел ожидаемый реванш против Анатолия Токова. На протяжении трех раундов Александр смотрелся сильнее своего оппонента и победил раздельным решением судей.

– Это был мощный реванш! В очередной раз омская школа единоборств «Шторм» доказала, что является одной из сильнейших в стране, – рассказал в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.

Впервые бойцы встретились 13 октября 2018 года на турнире Bellator, где они также провели все три раунда. Однако удачнее выступил именно Токов и победил единогласным решением судей.