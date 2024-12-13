Компания профинансирует проект по отводу воды с затопленных территорий.

В эфире программы «Хоценко о важном» губернатор Виталий Хоценко рассказал о судьбе затопленных СНТ в Осташково. Компанию «ТГК-11», которая, по сведениям природоохранной прокуратуры спроектировала с нарушениями золоотвал, заставят оплатить проект по откачиванию воды с затопленных территорий. Подготовительные работы уже начались.

– Правительством Омской области совместно с ТГК-11 разработан проект соглашения о взаимодействии по проектированию и строительству систем отвода воды с затопленных территорий, – сказал Хоценко. – Финансирование работ предполагается осуществлять за счет средств ТГК № 11. Предпроектные работы на территории строительства систем отвода уже ведутся.

Ранее вероятность реализации разработки проекта по водоотведению уже анонсировалась областными властями.

Напомним, что прилегающие к золоотвалу локации стали подтапливаться с лета. Речь идет о СНТ Осташково и в деревнях Морозовке и Ульяновке Омского района. Осенью там начали откачивать воду, но ситуация не улучшилась. Природоохранная прокуратура подала в Центральный районный суд Омска иск о понуждении АО «ТГК-11» провести работы по откачиванию паводковых вод с затопленных территорий в районе золоотвала ТЭЦ-5 и организовать контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений. ТГК-11 не сдается и намерена оспорить претензии региональной прокуратуры.