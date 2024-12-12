На территории около поселка Дачный будет рубка, но пять реликтовых деревьев сохранят.

Главное управление лесного хозяйства Омской области не стали вырубать реликтовые сосны, расположенные возле поселка Дачный. Хотя на этой территории запланировали проходную рубку, пять деревьев решили сохранить. Сосны нужны альпинистам, которые тренируются на деревьях.

- Мы не могли не пойти навстречу этим людям, - рассказали в пресс-службе ГУ Лесного хозяйства Омской области. - Совместно с ними лесоводы выбрали те деревья, которые для них наиболее ценны и которые при этом меньше всего пострадали от воздействия возраста. Во время проходной рубки будут сохранены пять возрастных деревьев.

Напомним, что омичи переживали из-за этих сосен, потому что они являются ровесниками времен отмены крепостного права. Горожане решили, что нельзя подвергать рубке деревья, которые имеют историческую ценность.

Добавим, ранее в ГУ Лесного хозяйства говорили, что деревья высаживали искусственно, и их возраст составляет 75 лет. Поэтому они не представляют культурной и исторической ценности. Чуть позже администрация Омского района сообщила, что сосны признали сухостоем.