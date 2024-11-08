Главное управление лесного хозяйства подтвердило планы по вырубке старых деревьев у поселка Дачного.

Предстоящая вырубка 160-летних сосен у поселка Дачного под Омском обусловлена необходимостью ухода за лесными насаждениями, заявили в ГУ лесного хозяйства региона. Чиновники отмечают, что деревья мешают друг другу расти.

Накануне в соцсетях появились сообщения о предстоящей вырубке сосен, возраст которых составляет около 160 лет. Представители общественности обратились к властям, чтобы присвоить деревьям статус памятника природы местного значения, но получили отказ. Чиновники областного Минприроды считают, что в деревьях нет ничего особенного и их можно вырубить. ГУ лесного хозяйства объяснило цели предстоящего сноса деревьев.

– Неподалеку от поселка Дачного к рубке запланированы 11 участков. На семи проведут рубку прореживания, на трех участках – проходные рубки, на одном участке – рубку-реконструкцию. Все это рубки ухода за лесными насаждениями, они проводятся, поскольку за лесом нужно ухаживать, – цитирует заявление ведомства портал «СуперОмск». – Этот лес не реликтовый, он высажен людьми, а не первобытен.

Отметим, что «приговоренные» к вырубке сосны были высажены в 1860-е годы. В тот период в Российской империи отменили крепостное право.