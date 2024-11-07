Деревья находятся возле поселка Дачного.

Сегодня, 7 ноября, в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появилась информация, что в лесу около поселка Дачного собрались спилить десяток вековых сосен. По словам омичей, деревья имеют возраст около 160 лет.

– Эти деревья ровесники «времен отмены крепостного права», а вокруг лес намного моложе. Деревья могут спилить, – рассказал автор поста. – Недавно заметили, что на этом квадрате много помеченных топором деревьев, в том числе и эти сосны.

Высота самого большого дерева равна 7-этажному дому. Омичи считают, что этим соснам нужно присвоить статус памятника природы местного значения. Автор поста утверждает, что уже обращался в региональное Минприроды, но там сообщили, что в деревьях нет ничего особенного и их можно вырубить.