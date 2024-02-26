Косулям и другим диким животным сложно сейчас находить себе корм из-за толстого снежного покрова. Им помогают лесоводы и местные жители.

Косулям и другим диким животным сложно сейчас находить себе корм из-за толстого снежного покрова. Им помогают лесоводы и местные жители.

В лесах Называевского района и зоологическом заказнике «Приграничный» лесоводы и неравнодушные местные жители подкармливают диких животных. Дело в том, что косулям, кабанам и лосям в этом месяце сложно находить корм самостоятельно. Виной тому стал большой снежный покров.

Поэтому Управление по охране животного мира обратилось за помощью к неравнодушным местным жителям. Тех, у кого есть техника, на которой можно передвигаться по снегу, попросили развезти по лесам так называемый сенаж – это смесь трав и культур.

– Откликнулись очень многие люди, у которых есть снегоходы. Мы разложили сенаж, а еще у меня были заготовлены веники, их тоже развесили – порядка 30 штук, потому что это исключительно ценная кормовая добавка для копытных. Также приобрели для животных соль-лизунец. С одной из подкормочных площадок мы еще не успели уехать, как к ней уже вышла первая косуля! – рассказал начальник отдела Называевского лесничества Сергей Кривонос.

Заказник «Приграничный», в который также завозились корма, – особо охраняемая природная территория, через нее проходят сезонные миграции различных зверей и птиц. А сибирская косуля – основной вид животных, являющихся объектом охраны в заказнике.