Главное управление лесного хозяйства Омской области показало, в каких условиях работают лесоводы.
Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что сейчас лесоводы делают отводы лесных насаждений, чтобы люди могли заготавливать себе дрова.
– Сразу, как только природа позволит, – отмечают в ГУЛХ.
Во многих лесах Омской области еще стоит вода, так мастер на лесосеке Нижнеомского лесохозяйственного участка Горьковского лесхоза Николай Журавлев по грудь в воде делает отводы в одном из лесов Нижнеомского района. Отпускать древесину начнут в июле.
Напомним, что, несмотря на особый противопожарный режим и запрет посещать леса, для тех, кто едет заготавливать дрова, сделали исключение.