Омск-Информ
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·Общество

Омичам пора заняться заготовкой дров.  

Губернатор Омской области подписал поправку в постановление 190-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Омской области.

Несмотря на то, что до 14 июня включительно в регионе запрещено любое посещение лесов, теперь там могут находиться добровольные пожарные, волонтеры и лица, заготавливающим древесину на основании договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Последнее взято с тем, что жителям региона пора начинать заготовку дров на зиму.

Наталья Корнеева
·Общество

Омичам пора заняться заготовкой дров.  

Губернатор Омской области подписал поправку в постановление 190-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Омской области.

Несмотря на то, что до 14 июня включительно в регионе запрещено любое посещение лесов, теперь там могут находиться добровольные пожарные, волонтеры и лица, заготавливающим древесину на основании договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Последнее взято с тем, что жителям региона пора начинать заготовку дров на зиму.

Наталья Корнеева