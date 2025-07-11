Омск-Информ
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·Общество

По словам Вячеслава Девятерикова, цены на главное топливо Сибири пока не меняются.

Центр управления регионом пригласил на прямой эфир руководителя Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслава Девятерикова. Система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала порядка 200 вопросов, касающихся леса, из них треть – о приобретении и доставке дров.

Жалобы поступали от жителей на высокую стоимость готовой древесины, установленную частными предпринимателями, также возникало недовольство по вопросу выделения делян для самостоятельной заготовки дров.

Напомним, что еще в марте в пабликах сразу нескольких муниципальных районов появилась тревожная информация о подорожании древесины. Авторы постов ссылались на постановление правительства Омской области от 6.03.2025 № 135-п, которым менялись ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Речь шла о трехкратном повышении. Вячеслав Девятериков прокомментировал ситуацию.

– Цену определяет Региональная энергетическая комиссия Омской области. Сейчас стоимость одного складочного кубометра дров составляет 1738 руб. без доставки, – рассказал о ценообразовании руководитель ГУЛХ. – Всплеск эмоций был в этом году по большому счету тогда, когда поднялись ставки на древесину. Население неправильно поняло то, что в несколько раз поднялась цена древесины на корню. Исходя из этого, люди не поняли и подумали, что это готовый продукт будет стоить в три раза дороже. На самом деле это не так, мы максимально подробно старались объяснить то, что стоимость древесины практически не влияет на конечную стоимость продукта в виде дров, которые приехали к ним домой.

Печное отопление в Омской области имеют почти 60 % населения, естественным было их волнение по поводу стоимости дров, учитывая ситуацию 2024 года. Тогда почти до осени дровняки и сараи стояли пустыми, а цена за машину колотых поленьев дошла до 25 тысяч рублей в том же Муромцевском районе, откуда Вячеслав Девятериков родом, а таких машин на зиму нужно три.

Сегодня, если смущает цена, руководитель Главного управления лесного хозяйства советует брать чеки.

– Уважаемые граждане, если сегодня продавцы привезли вам продукцию в виде дров, пожалуйста, требуйте от них товарный чек. Когда есть этот документ, у гражданина появляется право задавать вопрос, а почему у меня такой объем или такая цена, когда РЭК определила стоимость вот такую. Здесь же могут подключиться прокуратура или МВД и проверить продавца. То есть со всех сторон эти вещи нужно регулировать.

Тем временем в Омской области утвердили новые ставки платы по договору купли-продажи древесины для собственных нужд. В преддверии отопительного сезона решение хорошее. Но цена на машину дров в Муромцево остается прежней – 25 тысяч рублей.

1572Наталья Корнеева
·Общество

По словам Вячеслава Девятерикова, цены на главное топливо Сибири пока не меняются.

Центр управления регионом пригласил на прямой эфир руководителя Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслава Девятерикова. Система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала порядка 200 вопросов, касающихся леса, из них треть – о приобретении и доставке дров.

Жалобы поступали от жителей на высокую стоимость готовой древесины, установленную частными предпринимателями, также возникало недовольство по вопросу выделения делян для самостоятельной заготовки дров.

Напомним, что еще в марте в пабликах сразу нескольких муниципальных районов появилась тревожная информация о подорожании древесины. Авторы постов ссылались на постановление правительства Омской области от 6.03.2025 № 135-п, которым менялись ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Речь шла о трехкратном повышении. Вячеслав Девятериков прокомментировал ситуацию.

– Цену определяет Региональная энергетическая комиссия Омской области. Сейчас стоимость одного складочного кубометра дров составляет 1738 руб. без доставки, – рассказал о ценообразовании руководитель ГУЛХ. – Всплеск эмоций был в этом году по большому счету тогда, когда поднялись ставки на древесину. Население неправильно поняло то, что в несколько раз поднялась цена древесины на корню. Исходя из этого, люди не поняли и подумали, что это готовый продукт будет стоить в три раза дороже. На самом деле это не так, мы максимально подробно старались объяснить то, что стоимость древесины практически не влияет на конечную стоимость продукта в виде дров, которые приехали к ним домой.

Печное отопление в Омской области имеют почти 60 % населения, естественным было их волнение по поводу стоимости дров, учитывая ситуацию 2024 года. Тогда почти до осени дровняки и сараи стояли пустыми, а цена за машину колотых поленьев дошла до 25 тысяч рублей в том же Муромцевском районе, откуда Вячеслав Девятериков родом, а таких машин на зиму нужно три.

Сегодня, если смущает цена, руководитель Главного управления лесного хозяйства советует брать чеки.

– Уважаемые граждане, если сегодня продавцы привезли вам продукцию в виде дров, пожалуйста, требуйте от них товарный чек. Когда есть этот документ, у гражданина появляется право задавать вопрос, а почему у меня такой объем или такая цена, когда РЭК определила стоимость вот такую. Здесь же могут подключиться прокуратура или МВД и проверить продавца. То есть со всех сторон эти вещи нужно регулировать.

Тем временем в Омской области утвердили новые ставки платы по договору купли-продажи древесины для собственных нужд. В преддверии отопительного сезона решение хорошее. Но цена на машину дров в Муромцево остается прежней – 25 тысяч рублей.

1572Наталья Корнеева