По словам Вячеслава Девятерикова, цены на главное топливо Сибири пока не меняются.

Центр управления регионом пригласил на прямой эфир руководителя Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслава Девятерикова. Система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала порядка 200 вопросов, касающихся леса, из них треть – о приобретении и доставке дров.

Жалобы поступали от жителей на высокую стоимость готовой древесины, установленную частными предпринимателями, также возникало недовольство по вопросу выделения делян для самостоятельной заготовки дров.

Напомним, что еще в марте в пабликах сразу нескольких муниципальных районов появилась тревожная информация о подорожании древесины. Авторы постов ссылались на постановление правительства Омской области от 6.03.2025 № 135-п, которым менялись ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Речь шла о трехкратном повышении. Вячеслав Девятериков прокомментировал ситуацию.

– Цену определяет Региональная энергетическая комиссия Омской области. Сейчас стоимость одного складочного кубометра дров составляет 1738 руб. без доставки, – рассказал о ценообразовании руководитель ГУЛХ. – Всплеск эмоций был в этом году по большому счету тогда, когда поднялись ставки на древесину. Население неправильно поняло то, что в несколько раз поднялась цена древесины на корню. Исходя из этого, люди не поняли и подумали, что это готовый продукт будет стоить в три раза дороже. На самом деле это не так, мы максимально подробно старались объяснить то, что стоимость древесины практически не влияет на конечную стоимость продукта в виде дров, которые приехали к ним домой.

Печное отопление в Омской области имеют почти 60 % населения, естественным было их волнение по поводу стоимости дров, учитывая ситуацию 2024 года. Тогда почти до осени дровняки и сараи стояли пустыми, а цена за машину колотых поленьев дошла до 25 тысяч рублей в том же Муромцевском районе, откуда Вячеслав Девятериков родом, а таких машин на зиму нужно три.

Сегодня, если смущает цена, руководитель Главного управления лесного хозяйства советует брать чеки.

– Уважаемые граждане, если сегодня продавцы привезли вам продукцию в виде дров, пожалуйста, требуйте от них товарный чек. Когда есть этот документ, у гражданина появляется право задавать вопрос, а почему у меня такой объем или такая цена, когда РЭК определила стоимость вот такую. Здесь же могут подключиться прокуратура или МВД и проверить продавца. То есть со всех сторон эти вещи нужно регулировать.

Тем временем в Омской области утвердили новые ставки платы по договору купли-продажи древесины для собственных нужд. В преддверии отопительного сезона решение хорошее. Но цена на машину дров в Муромцево остается прежней – 25 тысяч рублей.