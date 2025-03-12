Власти ссылаются на то, что ставки на лесные насаждения не индексировались с 2019 года.

Сразу в нескольких пабликах муниципальных районов появилась тревожная информация о подорожании древесины. Авторы постов ссылаются на Постановление правительства Омской области от 6.03.2025 № 135-п, которым внесены изменения в Постановление № 34 от 27 мая 2008 года «Об утверждении ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан». Ставки выросли с 10 марта.

– Ставки увеличились в 3,27 раза. Таким образом, если ранее стоимость 1 куб. метра древесины на корню составляла 90–100 рублей, то с 10.03.2025 года стоимость составит 250–320 рублей за куб. метр, т. е. цена за 30 куб. метров древесины составит 7500–10 000 рублей, –пишут в паблике «Подслушано в Большеречье».

Под постом большереченцы пытаются подсчитать стоимость дров.

– Если машина дров стоила 22 000, то теперь 66 000 и более? – задается вопросом пользователь.

В соседнем Муромцевском районе о повышении цен говорят на сходах граждан. Так, вчера, 11 марта, главы Гуровского и Костинского поселений отчитывались перед односельчанами, однако самым обсуждаемым стал вопрос о новой стоимости делян.

– Начальник отдела Муромцевского лесничества Евгений Рендов объяснил, что ставки платы повысились после выхода постановления № 135 от 6 марта. Ставки за лесные насаждения на корню для собственных нужд в Омской области не менялись и не индексировались с 2019 года, в отличие от федеральных ставок платы, которые регулярно пересматриваются. При принятии новых ставок были учтены как федеральные ставки, так и коэффициент, который применяется к ним, – говорится в сообщении администрации Муромцевского района.

Новость вызвала негодование среди муромчан. Они указывают на то, что дрова для отопления домов теперь стали не по карману пенсионерам, которых много в сельских районах области.

– Пенсионеров решили заморозить в собственных избушках?! Ну как они с пенсией 13 700 в месяц купят себе топливо? Это что за бред? –негодуют жители Муромцевского района.

Информация о повышении ставок есть и в тарских пабликах, где поясняется, что сейчас установлен переходный период отвода делян в рубку, в первую очередь отводить планируется лесосеки с большим процентом дровяной древесины, тем самым нивелируется конечная стоимость лесных насаждений.