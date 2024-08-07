Ограничения на самостоятельную заготовку дров вынуждают селян раскошеливаться, а на рынке за машину дров просят уже до 25 тыс. рублей.

Вопросы, касающиеся заготовки дров для нужд населения, рассматривались 7 августа на заседании президиума Совета председателей представительных органов муниципальных районов региона и городского округа г. Омска при председателе Законодательного собрания Омской области. Кроме глав районов и депутатов в совещании участвовали ряд министров регионального правительства, руководители управлений и ведомств.

Перед началом обсуждения спикер Заксобрания Александр Артемов отметил, что эта «приземленная тема» волнует сегодня десятки тысяч омских семей, ведь 90 % сельских домовладений по-прежнему отапливается дровами. Подробный доклад о ситуации участникам совещания представил первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области Евгений Старокожев.

По его данным, ежегодная потребность в дровяном топливе составляет 1,4 млн кубометров. Между тем отделами-лесничествами заключается около 13 тыс. договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан объемом только 300 тыс. кубометров. Еще 400 тыс. кубических метров предоставляют САУ-лесхозы, субъекты малого и среднего предпринимательства и арендаторы лесных участков обеспечивают заготовку еще 300 тыс. кубометров.

– Основные запасы спелых лесных насаждений находятся на севере Омской области. На территории южных и центральных районов почти все леса защитные, в которых сплошная рубка спелых насаждений запрещена, а погибших и поврежденных насаждений недостаточно для обеспечения населения дровами, – констатировал Старокожев.

Еще одной огромной проблемой, по его словам, является ужесточение подхода к назначению санитарных рубок федеральными органам. В соответствии с действующими законодательством в санитарную рубку могут отводиться только те насаждения, которые, по общепризнанным нормам, непригодны для отопления – старый сухостой после пожаров, вымокшие гнилые насаждения. Однако такие насаждения, как правило, не востребованы населением, поскольку трухлявая древесина плохо горит, а ее заготовка опасна. Ветхие деревья могут неожиданно сломаться даже при слабом воздействии на них.

– Сегодня невозможно получить разрешение на вырубку вымокшего леса до тех пор, пока с деревьев не упадет последний лист. Иногда этого приходится ждать несколько лет, и это упущенное время для роста новых деревьев, которым просто нет места. Когда же последний лист слетит, нужно будет обращаться за разрешением в новосибирский филиал Российского центра защиты леса и в департамент лесного хозяйства по СФО. Это еще несколько месяцев. В итоге некоторые населенные пункты Омской области окружают леса без листвы, а люди в этих поселках сидят без дров, – обрисовал ситуацию Евгений Старокожев.

Соглашаясь с информацией докладчика в целом, главы муниципальных районов тем не менее упомянули, что Главное управление лесного хозяйства региона тоже не является образцом быстрого решения проблем. В ведомстве действует норматив, согласно которому на отведение делян под вырубку отводится 45 дней, а для селян, озадаченных заготовкой топлива, это критически долгий срок.

Вообще, как оказалось, каждый из глав муниципальных районов может поделиться довольно драматическими историями, связанными с дефицитом дров. В частности, представитель Нижней Омки сообщил, что стоимость машины дров – это 4-5 кубометров – доходит в районе уже до 25 тыс. рублей, а среднее домохозяйство сжигает за зиму не менее 10 кубов. Если учесть, что частник, предлагающий дрова по завышенной цене, ни о каких льготных категориях покупателей слышать не хочет в принципе, то ситуация действительно складывается сложная.

В качестве решения сегодня было предложено:

Главам лесодефицитных районов совместно с САУ-лесхозами проработать вопрос снабжения населения древесиной от уборки захламленности (валежник), в том числе в полосах отвода автомобильных дорог.

Предложить министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области разработать дорожную карту по централизованному обеспечению населения древесным топливом и рассмотреть возможность субсидирования предпринимателей на поставку населению древесины для отопления, для того чтобы цена 1 куб. м дров была не выше установленной РЭК.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов использовать механизм предоставления древесины для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Омской области и Лесным кодексом РФ.

Комментируя это решение, Александр Артемов сообщил о работе, которую со своей стороны проводят депутаты.

– Проблема многоплановая. Если для севера области болезненным вопросом является выделение делян для заготовки дров вблизи населенных пунктов, то в нескольких муниципальных районах на юге – в Нововаршавке, в Черлаке – население столкнулось с полным отсутствием леса. Ряд острых моментов не удается решить в рамках действующего федерального законодательства, поэтому будем инициировать его изменение. На наш взгляд, необходимо вернуться к нормам, существовавшим до 2018 года, когда лесхозы имели большую самостоятельность и могли сами определять зоны санитарной вырубки лесов. Из-за имевших место злоупотреблений лесхозы ограничили в правах, но породили новую проблему, – отметил председатель омского Заксобрания,

Он напомнил, что вопрос уже поднимался губернатором Виталием Хоценко в феврале, когда в Омске проходило выездное совещание комитета Госдумы по природным ресурсам и экологии под председательством руководителя комитета Дмитрия Кобылкина. Недавно глава региона с этим же вопросом обратился уже к новому вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, который в правительстве РФ отвечает за достижение целей в сфере экологического благополучия.

– То есть мы в Омской области не отмалчиваемся, но понимаем, что изменение федерального законодательства – процесс небыстрый, а дефицит дров нужно предотвратить уже сейчас, – подчеркнул Артемов.

По его словам, ряд мер можно принять на региональном уровне. В частности, необходимо будет подумать над расширением штата лесничих и обеспечением их высокопроходимым транспортом. Перевод работы по отведению делян под вырубку на круглогодичный режим и ускорение выдачи разрешений на заготовку дров должно снизить остроту проблемы.