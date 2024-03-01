Ее пройдут 174 специалиста. Ровно через год из-за изменений в законе определенные работы смогут выполнять только аттестованные сотрудники.

Ее пройдут 174 специалиста. Ровно через год из-за изменений в законе определенные работы смогут выполнять только аттестованные сотрудники.

Омские специалисты из сферы лесного хозяйства пройдут обязательную аттестацию. К этому их обязывают грядущие изменения в законодательстве. Ровно через год, с 1 марта 2025 года, отвод и таксацию лесосек смогут проводить только аттестованные сотрудники.

– Отвод и таксацию лесосек для проведения лесосечных работ при заготовке древесины, за исключением арендованных участков, обеспечивают органы государственной власти – в Омской области это Главное управление лесного хозяйства. Арендаторы лесных участков производят эти работы за свой счет. В течение этого года аттестацию на право выполнять эти работы пройдут 96 специалистов Главного управления и 78 работников специализированных автономных учреждений – лесхозов, – сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.

Аттестацию будет проводить департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. В Федеральном агентстве лесного хозяйства для сотрудников уже подготовили перечень из 287 профессиональных вопросов. Ответить предстоит на 40 из них.

При отводе лесосеки разделяются участки вырубки леса и отмечаются конкретные деревья, которые пойдут под нее. Что касается таксации, то в этом процессе пересчитывается количество и качество леса на участке вырубки: размеры деревьев, их породы, возраст и прочие параметры.