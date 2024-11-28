В ведомстве заявили, что возраст деревьев всего 75 лет.

Сегодня, 28 ноября, Омская экологическая организация «Зеленый дом» опубликовала ответ ГУ Лесного хозяйства Омской области, в котором говорится о ситуации с реликтовыми соснами возле поселка Дачный. В ведомстве заявили, что на этом участке сейчас проводится проходная рубка, которая используется для ухода за лесом. При этом на участке планируется рубка «единичных деревьев, в том числе старых семенников, выполнивших свою функцию».

- Возраст деревьев вблизи поселка Дачный 75 лет. Насаждение было создано путем искусственной посадки лесных культур, культурную и историческую ценность денные деревья не представляют, - сказали в ведомстве.

Напомним, что омичи переживают из-за вырубки этих единичных деревьев. Горожане уверены, что возраст деревьев составляет 160 лет, и они являются ровесниками времен отмены крепостного права.