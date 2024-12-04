Омичи пытаются сохранить сосны около поселка Дачный.

Произошел новый поворот в истории с вырубкой 160-летних сосен, расположенных возле поселка Дачный. Омичи переживали за несколько деревьев, которые являются ровесниками времен отмены крепостного права. Сегодня, 4 декабря, Омская экологическая организация «Зеленый дом» опубликовала ответ администрации Омского района. В нем говорится, что деревья признали сухостоем.

- В ходе рабочей поездки главы муниципального района Георгия Долматова в Надеждинское сельское поселение Омского муниципального района в июне 2024 года жители поселка Дачный обратились по вопросу пожароопасной ситуации, связанной с наличием сухостоя на земельных участках в границах лесного фонда за пределами населенного пункта, - говорится в ответе районной администрации. – Учитывая изложенное, администрацией было направлено письмо в министерство природных ресурсов и экологии Омской области с просьбой оказать содействие и рассмотреть возможность санитарной уборки сухостоя с дальнейшей его передачей жителям поселка Дачный для бытовых нужд.

Напомним, на прошлой неделе омские общественники рассказывали, что в ГУ Лесного хозяйства Омской области собираются провести проходную рубку для ухода за лесом. А также вырубить те самые деревья, потому что они уже выполнили свою функцию. Тогда в ведомстве заявили, что деревья высаживали искусственно, и их возраст составляет 75 лет. Поэтому они не представляют культурной и исторической ценности.