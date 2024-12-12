Сильнее всего выросли цены на овощи и фрукты.

По данным Омскстата, в ноябре продукты в Омской области в среднем подорожали на 2 %. Специалисты отмечают сезонное повышение цен на овощи (на 2,2–59,5 %) и фрукты (на 0,7–14 %). Однако апельсины и лимоны подешевели на 2,1 и 6,3 % соответственно, а яблоки – на 2,4 %. На 3,5–4,5 % подорожало подсолнечное и сливочное масло, хлеб, молоко.

Подешевели мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,5–3,7 %), вареные колбасы (на 2,9 %), детский творожок (на 2,6 %), консервированные и маринованные овощи (на 2,4 %), куры охлажденные и мороженые (на 2,3 %), крупы овсяные и перловые (на 2,2 %).