За год цена выросла более чем на 70 %.

По данным ресурса федерального Минфина «Ай мониторинг», в Омской области кроме сливочного масла дорожают и другие продукты. На этот раз речь идет о картофеле и репчатом луке.

За прошлую неделю килограмм картофеля вырос в цене на 6,1 % (+ 2,23 рубля за килограмм) до 38,59 рубля. С начала года рост цены составил 73,7 %, или 16,37 рубля.

Килограмм репчатого лука в Омской области за неделю стал дороже на 5,1 %, или 1,89 рубля. Он стоит теперь 39,3 рубля. С начала года его цена выросла на 70,9 % (+ 16,31 рубля).

Сливочное масло подорожало еще на 3,8 % (+ 35,32 рубля) до 964,52 рубля. С начала года – на 41,4 %, или на 281,94 рубля.