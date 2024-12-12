Омск-Информ
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·Происшествия

Знакомые говорят, что он был человеком тонкой душевной организации.
Сегодня ночью в Омске скончался предприниматель Алексей Сорока. Как сообщает «Новый Омск», ресторатор покончил жизнь самоубийством. Что стало причиной, неизвестно.
– Он был человеком тонкой душевной организации, – поделился знакомый предпринимателя, который пожелал остаться анонимным.
Как сообщает «СуперОмск», тело нашли возле дома на Иртышской набережной. Предпринимателю было 60 лет. 
По данным сервиса «Руспрофиль», на момент гибели Сорока являлся учредителем нескольких компаний: ООО «Инкомпо»,  ООО «Инкорост плюс», ООО «Винсент-2001», ООО «Сибирское бистро – 2000» и других.
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·Происшествия

Знакомые говорят, что он был человеком тонкой душевной организации.
Сегодня ночью в Омске скончался предприниматель Алексей Сорока. Как сообщает «Новый Омск», ресторатор покончил жизнь самоубийством. Что стало причиной, неизвестно.
– Он был человеком тонкой душевной организации, – поделился знакомый предпринимателя, который пожелал остаться анонимным.
Как сообщает «СуперОмск», тело нашли возле дома на Иртышской набережной. Предпринимателю было 60 лет. 
По данным сервиса «Руспрофиль», на момент гибели Сорока являлся учредителем нескольких компаний: ООО «Инкомпо»,  ООО «Инкорост плюс», ООО «Винсент-2001», ООО «Сибирское бистро – 2000» и других.
4529