Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Новым учредителем стал Олег Милютин.
С 21 июля у ООО «Торгово-рыночный комплекс «Казачий рынок» (ТК «Казачья слобода» на улице Пушкина) сменились учредители. Теперь 97 % уставного капитала принадлежит ООО «Медэкспорт – Северная звезда», а 3 % – ООО «Госпиталь-Сервис». Оба предприятия, в свою очередь, принадлежат Олегу Милютину, который владеет «Фармакопейкой».
Как сообщает «СуперОмск», ранее собственниками торгового комплекса в равных долях были владелец ООО «Сот Моторс» и ООО «Торговый дом «Фея» Владимир Абрамов и владелец долей в  ООО «Сибирское бистро плюс» и ООО «Сибирское бистро-2000» Алексей Сорока.
·Экономика/Бизнес

Новым учредителем стал Олег Милютин.
С 21 июля у ООО «Торгово-рыночный комплекс «Казачий рынок» (ТК «Казачья слобода» на улице Пушкина) сменились учредители. Теперь 97 % уставного капитала принадлежит ООО «Медэкспорт – Северная звезда», а 3 % – ООО «Госпиталь-Сервис». Оба предприятия, в свою очередь, принадлежат Олегу Милютину, который владеет «Фармакопейкой».
Как сообщает «СуперОмск», ранее собственниками торгового комплекса в равных долях были владелец ООО «Сот Моторс» и ООО «Торговый дом «Фея» Владимир Абрамов и владелец долей в  ООО «Сибирское бистро плюс» и ООО «Сибирское бистро-2000» Алексей Сорока.