Это и другие изобретения продемонстрировали экспертам на акселераторе «-0+500.Сибирь» талантливые омичи. Лучшие из них получат поддержку.

Это и другие изобретения продемонстрировали экспертам на акселераторе «-0+500.Сибирь» талантливые омичи. Лучшие из них получат поддержку.

В «Точке кипения Омск» подвели итоги первого этапа акселерационной программы «-0+500.Сибирь». Ее цель – развитие высокотехнологичного и наукоемкого молодежного предпринимательства. Молодые инноваторы, которых набралось более 500, представили 62 проекта. Среди них система сбора и очистки сточных вод для отдаленных населенных пунктов, наземный светофор для пешеходов, автономная система энергообеспечения компактных поселков и другие.

Нелегкий выбор предстоял и экспертному жюри. В его состав входили сотрудники фонда «Сколково», промышленных предприятий Омской области и ряда региональных министерств – промышленности и научно-технического развития, транспорта и дорожного хозяйства, экономического развития, цифрового развития и связи.

Жюри отобрало 17 стартапов, которые продолжат участие в акселераторе.

– Одни из главных критериев оценки представленных инновационных решений – их техническая реализуемость и конкурентоспособность на рынке. Есть еще один важный пункт – потенциал команды и ее готовность к реализации данного проекта. Любая отличная идея может провалиться без слаженности в команде, умения находить кадры с нужными для бизнеса навыками. Поэтому в этом году в нашей программе особое внимание уделено командообразованию, – рассказала руководитель акселерационной программы «-0+500.Сибирь» Полина Харламова.

В финале акселератора участники презентуют свои проекты инвесторам, партнерам, венчурным компаниями и фондам. Лучшие разработки получат финансовую поддержку и смогут выйти на рынок.

Акселератор «-0+500.Сибирь» – федеральный проект, его реализуют СибАДИ и «Точка кипения Омск» в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», входящего в государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».