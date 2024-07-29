Из резервного фонда правительства Омской области выделили крупную сумму.

Сегодня, 29 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что из резервного фонда регионального правительства направили 4,5 млн рублей на помощь предпринимателям Усть-Ишимского района. Это те, кто пострадал от весеннего паводка.

Предпринимателям собираются помочь с ремонтом помещений и оборудования. Они могут получить субсидии до 500 тыс рублей.

Напомним, что ранее пострадавшим от паводка жителям Усть-Ишима начали выплачивать компенсации. Согласно нормативам, выплаты составляют 7 тыс. рублей за квадратный метр.