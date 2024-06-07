Чаще всего молодым инноваторам при выходе на рынок со своим продуктом недостает предпринимательского опыта, и они боятся совершить ошибку.

Чаще всего молодым инноваторам при выходе на рынок со своим продуктом недостает предпринимательского опыта, и они боятся совершить ошибку.

В Омске прошла стратегическая сессия, на которой молодые омские ученые-инноваторы встретились с опытными предпринимателями, партнерами акселерационной программы «-0+500.Сибирь». В апреле омские промышленные предприятия, нуждающиеся в новых технологиях, озвучивали свои запросы. Они серьезные: к примеру, создать систему обнаружения утечек на нефтегазовых магистралях с применением беспилотников или разработать программное обеспечение, способное управлять блокировкой спутниковых сигналов.

Два месяца спустя проектные команды, состоящие из молодых талантливых ученых, подготовили решения для этих задач. А вот с какими трудностями им пришлось столкнуться в процессе, и обсуждалось на стратегической сессии.

Чаще всего это недостаток в командах людей с конкретными компетенциями. Тех, кто способен развивать технологию, предостаточно, а вот маркетологов или управленцев не хватает.

– Кроме того, молодые ученые ощущают дефицит предпринимательского опыта, страх совершить финансовую ошибку и, как следствие этого, потерять деньги на пути развития предпринимательского проекта. Участники также выделили сложность совмещения научной деятельности, получения образования и работы над развитием стартапа, – отмечают в пресс-службе городской «Точки кипения».

Во время обсуждения участникам удалось составить перечень действий, которые позволят сдвинуться с места. В частности, по словам индустриальных партнеров и предпринимателей, в этом могут помочь более эффективное управление своим временем и участие в акселерационных программах. Также будет полезен нетворкинг – он подразумевает поиск кадров, стратегических партнеров и единомышленников, обмен опытом и знаниями среди профессионалов из разных областей.

На таких встречах становится ясно, что разные команды объединяют общие ограничения и сложности. Но выработанные в процессе обсуждения решения помогут и нынешним, и будущим участникам акселерационных программ не останавливаться в развитии своего проекта.