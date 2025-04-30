Разработка студентки медуниверситета была представлена на региональном этапе форума «Сильные идеи для нового времени – 2025».

В «Точке кипения Омск» завершился региональный этап отбора на всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени – 2025». Мероприятие стало площадкой для презентации инновационных проектов, способных повлиять на развитие не только региона, но и всей страны.

Форум «Сильные идеи для нового времени» ежегодно собирает тысячи заявок со всей страны. Его цель – выявление перспективных инициатив, способных ответить на современные вызовы и предложить конкретные решения в различных сферах: от медицины и экологии до цифровизации и социальной политики. В этом году заявки на участие принимаются до 15 мая, а лучшие проекты будут представлены правительству страны уже в июле.

Региональный отбор форума традиционно проходит на базе «Точки кипения Омск», где омичи получают всестороннюю поддержку – от консультаций по оформлению заявки до экспертного заключения и писем поддержки от профильных министерств и бизнес-сообщества. Именно здесь проекты обретают форму, проходя предварительную экспертизу и шлифовку перед тем, как предстать перед федеральными экспертами.

Среди участников регионального этапа в этом году – начинающие и опытные инноваторы, омские предприниматели, авторы социальных проектов и молодые ученые.

Один из ярких проектов представил предприниматель Александр Листков: совместно с ОмГМУ он выпускает инновационный гель для укрепления эмали зубов и профилактики кариеса.

Еще одна интересная разработка принадлежит студентке ОмГМУ Ирине Рыльской – портативный аромаингалятор для восстановления обоняния у пациентов, перенесших вирусные заболевания, травмы или токсические поражения. Устройство компактно, удобно в применении и может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

По словам эксперта форума и лидера «Точки кипения Омск» Полины Харламовой, участие в региональном отборе – это не просто шанс попасть в число лучших. Это действенный механизм, чтобы рассказать о своей инициативе и получить реальную поддержку для ее реализации.

– Это не просто конкурс идей, а полноценная экосистема, где проекты дорабатываются, находят партнеров и масштабируются. Поданная идея может попасть в фокус внимания экспертов и получить прямой доступ к тем, кто принимает решения, что редко встречается в других форматах, – отметила эксперт форума.

Омская область уже не раз доказывала свой высокий инновационный потенциал. В число финалистов «Сильных идей» последних двух лет вошли несколько проектов от омичей, в том числе: низкокалорийный сироп DropSyrup от Владимира Жукова, набор «Биофикс» для точной диагностики рака от Сергея Мозгового и Алексея Ковалева, а также тренажер для реабилитации когнитивных функций от молодого медика Софьи Ивановой.

Каждый из этих проектов не только получил признание на федеральном уровне, но и нашел практическое применение в реальной жизни: от внедрения в медучреждения до привлечения инвестиций и развития серийного производства.

До окончания приема заявок авторы проектов для форума могут получить консультацию в «Точке кипения Омск» по упаковке идеи и оформлению заявки.