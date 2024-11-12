В течение октябрьской и ноябрьских сессий медиаменеджеры RT делились с омскими медийщиками колоссальным опытом работы в России и за рубежом.

В минувшие выходные в Омске прошла заключительная сессия образовательного проекта международного телеканала RT. Ее организаторами выступили международный телеканал RT и «Точка кипения Омск». Проект поддержали Союз журналистов и министерство внутренней политики нашего региона.

На протяжении четырех сессий, состоявшихся в октябре – ноябре, топовые журналисты и медиаменеджеры RT делились с представителями омской медиаотрасли колоссальным опытом работы в России и за рубежом. В образовательной части программы обучения основной упор был сделан не только на качество контента, но и на обучение ключевым навыкам владения инструментами мультимедийной журналистики.

– Омичи, как и все жители нашей страны, находятся в условиях огромной информационной перегруженности. Нет единого канала, откуда мы получаем информацию. Отсюда – все возрастающая конкуренция между СМИ и соцмедиа – пабликами, блогами, телеграм-каналами, – говорит лидер «Точки кипения Омск» Полина Харламова. – На первый план выходит оперативность подачи информации, ее краткость и высокое качество контента, разнообразного по содержанию и форматам. При этом не обойтись без знания трендов и гибкости, когда один и тот же материал необходимо «заточить» под разные площадки.

По ее словам, проект «RT-регион» – это возможность учиться у лучших. После каждого семинара и мастер-класса участники вместе с экспертами RT тренировались в «переупаковке» омских публикаций, задавали острые вопросы, которые накопились за годы практики.

Повышение квалификации проходило бесплатно: для отбора соискателям в слушатели медиашколы достаточно было заполнить отборочную анкету и приложить примеры материалов в СМИ или соцмедиа. Участники, прослушавшие октябрьский и ноябрьский курсы, получат сертификаты с подписью главного редактора RT Маргариты Симоньян.