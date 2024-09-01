Директор ООО «Маршал центр» Рустам Абдрашитов рассказал, как делали новую зеленую локацию возле «Точки кипения».

На площадке перед общегородской «Точкой кипения» на улице Маршала Жукова, в самом центре Омска, незаметно вырос уютный зеленый сквер. Можно смело говорить о появлении в городе новой небольшой точки притяжения.

Директор ООО «Маршал центр» Рустам Абдрашитов раскрыл детали и этапы благоустройства. По его словам, начать пришлось с «черновой» работы – замены коммуникаций – два года назад.

– Мы начали заниматься приведением в порядок площадки этой локации два года назад. Возле здания лежал плохой асфальт, а под землей все время давали знать о своей неисправности аварийные сети. Только на моей памяти четырежды трубу прорывало и все затапливало. Ситуацию осложняло, что на этом участке находятся 16 кабельных линий, – пояснил руководитель.

Потому теплотрассу переложили и заводили новые сети в здание «Точки кипения». «Красивая» часть благоустройства началась с посадки елочки. Потом в компании так вошли во вкус, что позвали ландшафтного дизайнера.

– Мои сотрудники вышли с «ковидных» каникул и попросили: «Где можно в память о своих коллегах посадить дерево?». Так перед входом в «Точку кипения» выросла елочка. Потом придумали сделать газон, и понеслось, – рассказал Рустам Адбрашитов. – Позже наняли ландшафного дизайнера, который создал современную концепцию в минималистическом стиле. Елку он попросил пересадить на несколько метров вправо, но она отлично прижилась.

Основной этап благоустройства пришелся на лето прошлого года. В частности, уложили тротуарную плитку, провели линию освещения с черными фонарями в соответствии с концепцией минимализма, сделали более объемный, чем было первоначально, газон и даже разбили сад камней, которые специально привезли с Алтая.

На газоне посадили многолетние хвойные деревья, гортензии, розы и можжевельник. Входную зону украшает живая изгородь, которая отделяет офисное здание от проезжей части. Дополняют неожиданную для шумного центра города релаксирующую обстановку деревянные скамейки.

Надо сказать, что помимо появления сквера модернизировано и здание «Точки кипения», занимающей два этажа. На первом этаже долгое время располагалась столовая «Бешамель». После ее переезда был проведен капитальный ремонт высотного офисного здания. В частности, установили современные стильные лифты, привели в порядок санузлы, оборудовали пункт охраны и видеонаблюдение, сделали лестницу и отдельный выход для сотрудников в современный ресторан «Станция «Сады» и недавно открывшуюся кофейню.

В здании продолжаются ремонтные работы. В будущем появится еще больше стильных пространств внутри здания. «Точка кипения» – гибкая платформа, которая нашла свой дом и продолжает изменять к лучшему все ближайшие локации.

Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод, что компании «Маршал центр» удалось не только осовременить здание офисной высотки, где располагается «Точка кипения», но и обустроить прилегающую территорию, превратив ее в маленький зеленый оазис в центре Омска.