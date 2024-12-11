Рабочие уже начали готовить площадку под каток.

Сегодня, 11 декабря, в телеграм-канале «Омск-путеводитель» появилась информация, что в центре города начали заливать новый каток. Он расположился в необычном месте – на площади Бухгольца.

Рабочие уже поставили ограждения возле шара и почистили снег на территории под каток. Раньше на этой территории каток никогда не делали. Теперь же он расположится в самом центре Омска.

Напомним, в этом году мэрия подготовит для омичей около 152 ледовых площадок для игры в хоккей и катания на коньках. 83 из них расположены около жилых домов. Катки закончат заливать до конца этой недели.