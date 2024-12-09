Везде будут работать инструкторы.

В этом году омская мэрия подготовит для горожан около 152 ледовых площадок для игры в хоккей и катания на коньках: 83 из них расположены около домов. Заливку льда завершат уже на этой неделе.

– В этом году мы в разы увеличили количество катков. Если в прошлом году мы готовили чуть больше двадцати, то в этом году мы зальем около 150. Мы ставим для себя задачу, чтобы катки стали местом притяжения. Для этого мы стараемся делать световое и звуковое оформление, теплые раздевалки, аренду спортинвентаря. В этом году за каждой хоккейной площадкой будет закреплен инструктор, – рассказал сегодня директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Евгений Баньковский.

В этом году в Омске откроются 22 платных катка на территориях муниципальных учреждений, таких как: стадион «Энергия», стадион «Юность», «Спортивная школа «Крутая горка», «Сибирский Нефтяник», стадион «Авангард», стадион «Факел» (мкр. Крутая Горка), стадион «Шинник», «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» (2 шт.), парк «Советский», парк на Кольцевой, парк культуры и отдыха «Зеленый остров», «Спортивная школа «Красная звезда», парк развлечений «Вокруг света», стадион «Искра», вблизи Ледовой арены имени Леонида Киселева, «Природный парк «Птичья гавань», парк 300-летия города Омска, торговый центр «МЕГА», стадион «Динамо», «АкваРио», ДОЛ им. А. П. Гагарина.

7 января в Омске состоятся бесплатные рождественские катания. Если в прошлом году для горождан открыли 3 площадки (стадион «Юность», стадион «Энергия», ледовая арена имени Леонида Киселева), то в этом году их будет 4. Участники СВО и их семьи смогут кататься бесплатно даже в ледовых дворцах. Еще несколько часов бесплатных катаний устроят 8 января в Международный день фигурного катания, который впервые будут праздновать в новом году.

Отметим, что в городе также готовы лыжные трассы. Они располагаются в парках 30-летия ВЛКСМ и «Советский», в природном парке «Птичья гавань», в поселке Крутая Горка и на базе Центра лыжного спорта (Березовая, 4). Везде есть инструкторы, теплые раздевалки и прокат лыж.

Еще одно запланированное спортивное мероприятие – традиционный Рождественский полумарафон. Он состоится 7 января.