Вопрос обсудят в Омском городском совете.

Сегодня, 11 декабря, на пленарном заседании Омского городского совета планируется обсудить нюансы ввода туристического налога.

Как явствует из пояснительной записки, депутатам представят список льготников, которых освободят от уплаты. Так, не придется отдавать налог несовершеннолетним спортсменам-юниорам, которые приезжают в Омск на соревнования. Также проектом предусмотрено освобождение от уплаты сопровождающих инвалида I группы или детей-инвалидов.

Туристический налог планируется ввести в Омской области с 1 января 2025 года в размере 1 % от стоимости проживания. С 2026 года налог увеличат до 2 %, с 2027 года – до 3 %, с 2028 года – до 4 % и с 2029 года – до 5 %. В перечень освобождаемых от уплаты вошли инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, ветераны боевых действий. Ранее отельеры призвали власти отсрочить введение этой платы.