Представители бизнеса считают, что это снизит их рентабельность, а хостелы начнут работать нелегально.

Виталию Хоценко и мэру Сергею Шелесту, письмо о преждевременности налога. Вчера на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского городского совета депутаты обсуждали изменения в решение «О туристическом налоге на территории города Омска». Поправки прислали прокуратура и туристический бизнес. Как сообщают « Коммерческие вести », представители туристического бизнеса в регионе направили властям, в том числе губернаторуи мэру, письмо о преждевременности налога.

– Механизмы сбора туристического налога не проработаны, а сам процесс является трудозатратным, т. к. влечет дополнительное администрирование при серьезном кадровом дефиците. По нашим данным, туристический налог приведет к увеличению налоговой нагрузки на предприятия гостиничного бизнеса и снижение их рентабельности на 10–12 %, – говорится в письме.

Омская область по оценке туристического потока занимает 7-е место в СФО. Екатеринбург, занимая 1-е место в УФО, отложил ввод туристического налога на год, чтобы оценить развитие ситуации.

Введение туристического налога на территории города Омска с 1 января 2025 года приведет к снижению рентабельности и уходу в тень малых предприятий: хостелов, апартаментов, мини-гостиниц, кемпингов и т. д. Налог также будет способствовать оттоку гостей в сектор теневых услуг.

Туристический бизнес просит не только отложить затею, но и расширить перечень льготных категорий. Среди них – дети до 18 лет, жители Омска и области, пассажиры задержанных авиарейсов, пенсионеры, инвалиды I и II группы, лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов, а также те, кто приезжает за специализированной медицинской помощью.

Документ подписали восемь омских гостиниц.