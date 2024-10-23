Сначала он составит 1 % от стоимости проживания, но постепенно увеличится до 5 %.

Сегодня на пленарном заседании Омского городского совета депутаты утвердили проект Решения о введении туристического налога. с 1 января его будут платить гостиницы.

Налог составит 1 % от стоимости проживания. С 2026 года налог увеличат до 2 %, с 2027 года – до 3 %, с 2028 года – до 4 % и с 2029 года – до 5 %.

По данным мэрии, на сегодняшний день в Омске на налоговом учете состоят 70 гостиниц.