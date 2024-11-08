Городские власти могут на эти средства 3-4 месяца содержать муниципальные кладбища.

Сегодня, 8 ноября, в ходе пресс-конференции директор департамента финансов Омска Ольга Илютикова рассказала, какую сумму туристического налога рассчитывают получить власти в городской бюджет на 2025 год.

– Главный финансовый документ формировался до октября. Но был утвержден только на октябрьском заседании горсовета. Потому сумма прогнозируемых поступлений в нем еще не отразилась. Прогноз по поступлениям с туристического налога еще предстоит сформировать. Мы предполагаем, что доходы могут составить 32 млн рублей, но хочется, чтобы было больше, – заявила Илютикова.

По подсчетам властей, на эти средства можно целый квартал содержать муниципальные кладбища или залить несколько хоккейных коробок.

– Сумма приличная. На эти средства можно полностью содержать 3-4 месяца все муниципальные кладбища. Или залить 8-9 хоккейных коробок. Всегда говорю, что главное – найти деньги, а потратить их всегда можно. Тут важен приоритет направлений расходования финансов, – подчеркнула Илютикова.

Отметим, что решением горсовета от 23 октября нынешнего года все омские гостиницы заставят платить туристический налог. С 1 января он будет составлять 1 % от стоимости проживания в гостиницах, хостелах и гостевых домах. В 2026 году составит 2 % и в течение трех следующих лет будет последовательно увеличиваться на 1 %. Таким образом, к 2029-му размер туристического налога составит 5 %.

При этом не очень понятно, под какую категорию попадут командировочные и спортсмены, составляющие основную долю приезжающих в Омск.