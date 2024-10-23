Спикер горсовета Владимир Корбут пояснил, что некоторые категории гостей города предполагается освободить от этого сбора.

Спикер горсовета Владимир Корбут после сегодняшнего пленарного заседания рассказал о туристическом налоге. Как ранее сообщалось, депутаты приняли решение ввести этот сбор с 1 января следующего года в зависимости от стоимости проживания. На сегодня в городе 70 гостиниц.

Глава городского парламента пояснил, что в будущем налог станут платить только путешественники, приехавшие в Омск сугубо на отдых. Командировочных и спортсменов хотят освободить от этого сбора.

– Для города этот сбор станет полезным. Пока по этому документу туристический налог планируется брать в том числе с сотрудников компаний, которые приезжают в командировки, спортсменов, прибывающих на сборы. До следующего года планируем исключить эти категории гостей города. И включить в перечень только туристов, приезжающих на отдых, – сказал Корбут.

Пока же туристический налог будет единым для всех. В 2025 году он составит 1 % от стоимости проживания. С 2026 года налог увеличат до 2 %, с 2027 года – до 3 %, с 2028 года – до 4 % и с 2029 года – до 5 %.

Отметим, что львиная доля людей, останавливающихся в омских гостиницах, приезжает в город в командировки либо для участия в спортивных соревнованиях и сборах. Собственно путешественников не так много, поэтому сборы туристического налога будут сравнительно небольшими.