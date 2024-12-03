Глава департамента транспорта назвал ситуацию стандартной.

Ситуация с дорожными заторами, вызванными перекрытием моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, нивелируется в течение двух-трех недель, заявил директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец. Столько времени, по словам чиновника, нужно, чтобы водители адаптировались к новым дорожным условиям.

– Могу сказать с уверенностью, что стандартная ситуация, связанная с такими значительными изменениями в организации движения, она эхом отдается в течение двух-трех недель. То есть это время, когда люди ищут для себя альтернативные маршруты, выбирают другое время начала поездки, то есть могут выезжать из дома чуть пораньше. Кроме всего прочего, закрепляется, скажем так, новый маршрут, который удобен, по времени устраивает человека. И вот уже тогда стандартно можно будет говорить о том, что ситуация устояла, – сказал Кормилец в интервью «Вестям-Омск».

Сейчас представители департамента транспорта занимаются перенастройкой светофоров на Левобережье. Кроме того, водителям, которые едут в центр города, в ведомстве посоветовали использовать метромост, тем, кто следует в Октябрьский округ, – Ленинградский мост.