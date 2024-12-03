Департамент транспорта бросился перенастраивать светофоры на Левобережье.

В понедельник, 2 декабря, жители Омска столкнулись с большими неудобствами из-за перекрытия моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, признал директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец. Горожане весь день жаловались на огромные пробки на мосту и подходах к нему, однако в дептрансе заявили, что в утреннее время проезд по мосту в направлении центра города занимал 1 минуту 35 секунд, а средняя движения составляла от 40 до 50 км/ч. Сейчас специалисты ведомства спешно занимаются перенастройкой светофоров на Левобережье.

– Эти корректировки направлены на увеличение пропускной способности и облегчение условий проезда транспорта. Понимаем, что вчера граждане сталкивались с большими неудобствами, и пытаемся, со своей стороны, оптимизировать движение и эти неудобства максимально сократить, - сказал Кормилец.

На прошлой неделе были внесены изменения в режимы работы трех светофоров: улица 70 лет Октября – улица Дмитриева, улица Ватутина – улица Дмитриева и улица Конева – улица 3-я Енисейская. Накануне специалисты откорректировали работу светофора на перекрестках улица Лукашевича – проспект Комарова и улица Перелета – Степанца.

Сегодня, 3 декабря, будут корректировать светофоры: