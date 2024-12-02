В ведомстве рассказали, что создали условия, чтобы горожане не стояли в пробках.

Омичи пожаловались на пробки после частичного закрытия на ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. В департаменте транспорта прокомментировали ситуацию с организацией дорожного движения на мосту.

В ведомстве заявили, что большегрузы имеют право ездить по мосту только с 20:00 до 8:00, и для этого водителям требуются специальные разрешения. Сейчас для движения транспорта выделили две полосы, по одной в каждом направлении. В дептрансе уверены, что по ним могут проехать по две легковые машины как в сторону Телецентра, так и в направлении улицы Лукашевича.

На выходных сотрудники ведомства проверили, какой ширины полосы, и исправили проблемы. Также специалисты департамента транспорта совершили тестовые проезды по мосту по два раза в каждом направлении.

– Согласно полученным данным, время проезда в зоне производства работ, то есть именно по самому мосту имени 60 лет ВЛКСМ, составляет в утреннее время в направлении Левобережья – 1 минута 10 секунд, во встречном направлении, в сторону Телецентра – 1 минута 35 секунд, – заявили в ведомстве. – Это без учета времени, затраченного водителями на подходах к самому мосту. Средняя скорость движения составила от 40 до 50 км/ч.

В департаменте транспорта считают, что текущие условия позволяют транспорту без проблем проезжать по мосту. Напомним, что «Омск-информ» спросил у омичей, с какими трудностями они столкнулись из-за реконструкции моста у Телецентра. Многие пожаловались, что из-за пробок время в пути сильно увеличилось.