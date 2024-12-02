РИА «Омск-информ» узнало, кому из горожан реконструкция сооружения доставила больше всего неудобств.

В ночь с 29 на 30 ноября из-за начавшейся реконструкции в Омске частично перекрыли движение по мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Уже в выходные начались пробки как на самом мосту, так и при подъезде к нему. В самых проблемных местах раздвинули ограничивающие блоки, но это не особо помогло.

В понедельник ситуация доостигла апогея. Из-за перекрытия, чтобы успеть по делам, омичи спешили, ожидаемо нарушали правила дорожного движения, что приводило к авариям и заторам. Мэр Омска Сергей Шелест даже публично извинился и объяснил, что иначе бы сооружение пришлось закрывать из-за невозможности эксплуатации. И поручил своим заместителям: курирующему городской транспорт Владимиру Куприянову и координирующему строительное направление Юрию Казакову совместно с подрядчиком и сотрудниками ГАИ выработать дополнительные варианты решения вопроса. Позже в городской администрации провели срочное совещание на эту тему.

РИА «Омск-информ» узнал у омичей, какие неудобства они испытывают в связи с перекрытием моста.

Обещали, но не сделали

Ранее департамент транспорта планировал провести большую работу по перенастройке светофоров на улицах Лукашевича и Красный Путь, а также на перекрестке улицы Заозерная – проспект Королева. На деле же, как утверждают водители, ничего не изменилось.

– Не настроены светофоры, нет путей объезда, нет никаких светофоров у Маяковского, у метромоста и прочих выездов-отъездов, – перечислил автолюбитель Валентин Борейко.

Однако не все настроены пессимистично. Например, житель Старого Кировска водитель Марсель считает, омичи привыкнут и адаптирются к новым условиям, как это было при ремонте Ленинградского моста.

– Все нормально. В целом горожан предупреждали. Водители сами виноваты. Надо как-то заранее выезжать, и все будет нормально, – считает Марсель.

Планировать дорогу заранее

Мнения разделились не только среди водителей, но и среди пассажиров общественного транспорта. Жители Нефтяников не слишком почувствовали разницу. А вот жители Левого берега ощутили на себе все прелести ремонта моста. Теперь дорога в университет или по делам занимает намного больше времени.

– Сегодня я сел в 67 автобус на Дианова в 7 часов утра. На СибАДИ я вышел в 8.20. Обычно на этот путь тратил 15–17 минут, – рассказал пенсионер, не пожелавший назвать своего имени.

Омич заявил, что для улучшения ситуации нужно отрегулировать светофор на улице Крупской в сторону улицы Лукашевича. Потому что водители, выезжающие на Лукашевича, не только преграждают проезд транспорту, но и создают аварийные ситуации.

Студентка ОмГУ им. Ф. М.Достоевского Василина Жарких, которая каждый день ездит по этому мосту на учебу, уже смирилась с неизбежностью планировать дорогу заранее.

– Все основные дела мне нужно делать на правом берегу Иртыша, будь то центр или Нефтяники. Обычно я выхожу примерно за 1,5 часа до начала учебы. А сейчас я и не знаю, за какой промежуток времени надо выйти, чтобы успеть. В принципе, уже пережили закрытие Ленинградского моста, и это тоже переживем, – подчеркнула юная омичка.

Помимо жалоб, звучали и предложения, Так, омич Степан призвал сделать понтонную переправу через Иртыш, чтобы уменьшить нагрузку на ремонтируемый мост. Однако все это только идеи.

Пока подрядчик готовится демонтировать конструкции, подлежащие замене, а ресурсники – переустраивать магистральную тепловую сеть, горожанам придется какое-то время потерпеть и постоять в пробках. А лучше – начать планировать свой учебный и рабочий графики в соответствии с ремонтными реалиями.