Шум из проезжающего мимо авто не дал директору департамента транспорта вовремя начать речь, вызвав досаду.

Во время сегодняшнего пресс-тура, посвященного ремонту улицы Заозерной, директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец высказался о машинах с громкой музыкой. Шум из проезжающего мимо авто заглушал чиновника и не давал начать речь.

– У меня вопрос: зачем глухим выдают водительское удостоверение? – риторически спросил директор дептранса у присутствующих.

Напомним, что, согласно закону «О тишине», в Омской области запрещено шуметь ночью: с 22:00 до 8:00 и днем с 13:00 до 14:00. Запрет действует не только на квартиры и дома, но и на звуковые системы, установленные в авто. Нарушение покоя омичей наказывается предупреждением или штрафом. Однако это не мешает автомеломанам рассекать по городу с громкой музыкой.