Омск-Информ
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·Общество

С 300 он сократился до 200 человек.
Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказало дефиците водителей общественного транспорта. По данным на 13 января, в Омске не хватает 91 водителя автобуса, 80 водителей троллейбусов и 37 водителей трамваев.
По словам Кормильца, оставшимся водителям приходится перерабатывать. С учетом этого, как пояснил глава департамента на ГТРК «Иртыш», в среднем зарплата водителей составляет 110 тыс. рублей в месяц.
Отметим, что еще в апреле департамент сообщал о нехватке около 300 водителей общественного транспорта.
·Общество

С 300 он сократился до 200 человек.
Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказало дефиците водителей общественного транспорта. По данным на 13 января, в Омске не хватает 91 водителя автобуса, 80 водителей троллейбусов и 37 водителей трамваев.
По словам Кормильца, оставшимся водителям приходится перерабатывать. С учетом этого, как пояснил глава департамента на ГТРК «Иртыш», в среднем зарплата водителей составляет 110 тыс. рублей в месяц.
Отметим, что еще в апреле департамент сообщал о нехватке около 300 водителей общественного транспорта.