Легенда «ястребов» скептически отнесся к идее клуба назначать главного тренера посреди сезона.

Бывший главный тренер «Авангарда», легенда клуба Дмитрий Рябыкин осторожно покритиковал решение о назначении Ги Буше главным тренером. Он убежден, что канадцу придется сложнее, чем его земляку Бобу Хартли, работавшему наставником команды с 2018 по 2022 год. Буше придется ориентироваться на ходу.

– Мое мнение – Ги Буше будет намного сложнее, чем Бобу Хартли. Омск идет на рискованный эксперимент, – заявил Рябыкин sports.ru – Хартли зашел в «Авангард» с предсезонки. К которой готовился заранее и досконально – у каждого из тренеров в нашем штабе был детальный план, расписанный по дням, часам и минутам.

По мнению Рябыкина, Буше, в отличие от своего соотечественника, заходит по ходу сезона и с чистого листа. Впереди лишь первое знакомство не только с игроками команды, Омском, «Авангардом», но и с лигой, страной. Это жесткие условия.

Решение о назначении Ги Буше главным тренером «Авангарда» принято 27 ноября. Канадец прилетит в Омск в первой половине декабря.