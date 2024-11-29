Вячеслав Девятериков рассказал о задачах, стоящих перед ведомством в ближайшее время. И напомнил о престиже профессии.

Сегодня, 29 ноября, руководитель Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков представился коллективу. Бывший глава Муромцевского района вернулся к работе в лесной сфере.

Ранее «Омск-информ» рассказывал о богатом опыте Девятерикова в лесном хозяйстве. Глава ведомства делился с редакцией своими планами.

Теперь пришла очередь руководителей лесхозов и начальников отделов-лесничеств ГУЛХ. Были поставлены задачи и обозначены направления будущей работы.

– Нашей профессией надо гордиться! – заявил Девятериков. – Отрасль лесного хозяйства престижна для жителей сельской местности.

Вячеслав Девятериков с 2003 года исполнял обязанности директора Тарского лесхоза. В 2006 году возглавил Омское управление лесного хозяйства. После вступления в действие нового Лесного кодекса в 2007 году был переведен на должность директора специализированного бюджетного учреждения региона «Омсклес», которым руководил до 2011 года. С 2011 года Вячеслав Девятериков трудился в должности генерального директора ООО «Лесное производственное объединение «Омский лес». Годом позже он был избран главой Муромцевского муниципального района. Этот пост Девятериков занимал до последнего времени.