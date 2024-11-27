Омск-Информ
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·Политика

Руководитель Муромцевского района  Вячеслав Девятериков досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

Сегодня, 27 ноября, стало известно об отставке главы Муромцевского района Вячеслава Девятерикова. Уточняется, что руководитель заявил о досрочном сложении полномочий  по собственному желанию. Причина ухода не называется. 

– Закончились мои полномочия. Благодарю свою команду, глав поселений, всех тех, кто 12 лет помогал решать насущные вопросы. Все мои старания были направлены на то, чтобы улучшить жизнь Муромцевского района и его жителей. Надеюсь, что новая молодая команда способна решить вопросы, которые не успел решить, – сказал Девятериков.

Его отставку принял совет района. Коллеги из администрации трогательно попрощались с главой.

– Мы точно знаем, что здесь вы оставили частицу своего сердца, и ваша поддержка и забота о его развитии будут с нами всегда, – обратились к  Девятерикову подчиненные.

Исполняющим обязанности главы депутаты назначили главы по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Казанкова. Вячеслав Девятериков работал главой района с 2012 года.

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·Политика

Руководитель Муромцевского района  Вячеслав Девятериков досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

Сегодня, 27 ноября, стало известно об отставке главы Муромцевского района Вячеслава Девятерикова. Уточняется, что руководитель заявил о досрочном сложении полномочий  по собственному желанию. Причина ухода не называется. 

– Закончились мои полномочия. Благодарю свою команду, глав поселений, всех тех, кто 12 лет помогал решать насущные вопросы. Все мои старания были направлены на то, чтобы улучшить жизнь Муромцевского района и его жителей. Надеюсь, что новая молодая команда способна решить вопросы, которые не успел решить, – сказал Девятериков.

Его отставку принял совет района. Коллеги из администрации трогательно попрощались с главой.

– Мы точно знаем, что здесь вы оставили частицу своего сердца, и ваша поддержка и забота о его развитии будут с нами всегда, – обратились к  Девятерикову подчиненные.

Исполняющим обязанности главы депутаты назначили главы по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Казанкова. Вячеслав Девятериков работал главой района с 2012 года.

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