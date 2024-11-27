По данным инсайдеров, Вячеслав Девятериков возглавит Главное управление лесного хозяйства региона.

Появилась конкретика по новому месту работы главы Муромцевского района Вячеслава Девятерикова. Сегодня, 27 ноября, Совет района принял его отставку. Глава района трижды переизбирался на этом посту.

Интересно, что Девятериков записал прощальное видео на фоне икон и образов, по-видимому, в одном из храмов. Он просит прощения у неких неназванных респондентов «за несбывшиеся надежды» и за то, что был несправедлив. Уходящий глава района возложил надежды на новую команду молодых ребят, которая может решить все проблемы жителей.

По данным инсайдеров «Омск-информа», Вячеслав Девятериков может возглавить Главное управление лесного хозяйства региона. Место руководителя ведомства вакантно с 19 октября прошлого года, когда ушел в отставку Сергей Максимов.

Стоит отметить, что, по сути, Девятериков возвращается в родную для себя стихию. С 2003 года он возглавлял Тарский лесхоз. А с 2006 до 2011 года возглавлял лесное хозяйство региона, в это время ведомство называлось иначе, чем сейчас. В 2011 году Девятериков ушел из лесных чиновников и открыл свое предприятие «Омский лес». А в октябре 2012 года стал главой Муромцевского района.