Омск-Информ
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·Политика

Вячеслав Девятериков намерен пересчитать деревья в лесхозах.

Экс-глава Муромцевского района Омской области Вячеслав Девятериков, назначенный сегодня главой Управления лесного хозяйства региона, обозначил планы своей дальнейшей работы.

– Для начала проведем инвентаризацию, разберусь с текущими планами и расскажу о поставленных задачах губернатору, – заявил Девятериков «Омск-информу».

Накануне он ушел в отставку с поста главы района. Сейчас глава управления, по сути, вернулся в родную для себя среду. Ранее редакция сообщала, что с 2003 года Вячеслав Девятериков возглавлял Тарский лесхоз. А с 2006 до 2011 года возглавлял лесное хозяйство региона, в это время ведомство называлось иначе, чем сейчас. В 2011 году Девятериков ушел из лесных чиновников и открыл свое предприятие «Омский лес». А в октябре 2012 года стал главой Муромцевского района.

Елена Яровая
·Политика

Вячеслав Девятериков намерен пересчитать деревья в лесхозах.

Экс-глава Муромцевского района Омской области Вячеслав Девятериков, назначенный сегодня главой Управления лесного хозяйства региона, обозначил планы своей дальнейшей работы.

– Для начала проведем инвентаризацию, разберусь с текущими планами и расскажу о поставленных задачах губернатору, – заявил Девятериков «Омск-информу».

Накануне он ушел в отставку с поста главы района. Сейчас глава управления, по сути, вернулся в родную для себя среду. Ранее редакция сообщала, что с 2003 года Вячеслав Девятериков возглавлял Тарский лесхоз. А с 2006 до 2011 года возглавлял лесное хозяйство региона, в это время ведомство называлось иначе, чем сейчас. В 2011 году Девятериков ушел из лесных чиновников и открыл свое предприятие «Омский лес». А в октябре 2012 года стал главой Муромцевского района.

Елена Яровая