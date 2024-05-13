Руководитель Муромцевского района Вячеслав Девятериков рассказал «Омск-информу», что попал в зону подтопления.

Руководитель Муромцевского района Вячеслав Девятериков рассказал «Омск-информу», что попал в зону подтопления.

Паводок начал набирать обороты в Муромцевском районе Омской области. «Большая вода» пришла в райцентр, а также село Низовое и деревню Льнозавод еще 6 мая. Тогда же начали эвакуировать первых жителей. На сегодняшний день уровень воды в реке Таре составляет 753 см. До критической отметки осталось всего 5 см.

Как сообщил в разговоре с обозревателем РИА «Омск-информ» глава Муромцевского района Вячеслав Девятериков, в зону паводка попало и его жилье.

– Мой дом, как и жилье жителей райцентра, тоже оказался подтопленным. Никаких исключений вода не сделала, – подчеркнул Девятериков.

Масштаб разгула стихии глава Муромцевского района отказался озвучивать и предложил обратиться к своим заместителям. Однако упомянул, что сегодня вместо приема жителей проводит оперативное совещание.

– У меня сейчас срочное совещание, некогда разговаривать, – закончил разговор глава Муромцевского района.

Данных о подтоплении в Муромцевском районе пока немного. Можно предположить, что ситуация достаточно серьезная.