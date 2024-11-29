Омск-Информ
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·Общество

На этот раз продукт немного подешевел.
Килограмм сливочного масла в Омской области подешевел на 1 рубль 38 копеек. По данным Омскстата на 25 ноября, он стоил 929,2 рубля.
Отметим, что с начала года сливочное масло постоянно дорожало. Килограмм вырос в цене на 34,7 % (около 236 рублей).
Только с 5 ноября по 11 ноября цена выросла еще на 3,5 %, или на 31 рубль.
Отметим, что в октябре в регионе стали производить больше сливочного масла, чем в сентябре.
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·Общество

На этот раз продукт немного подешевел.
Килограмм сливочного масла в Омской области подешевел на 1 рубль 38 копеек. По данным Омскстата на 25 ноября, он стоил 929,2 рубля.
Отметим, что с начала года сливочное масло постоянно дорожало. Килограмм вырос в цене на 34,7 % (около 236 рублей).
Только с 5 ноября по 11 ноября цена выросла еще на 3,5 %, или на 31 рубль.
Отметим, что в октябре в регионе стали производить больше сливочного масла, чем в сентябре.
1328