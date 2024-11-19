Омск-Информ
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·Общество

Столько в среднем стоит килограмм продукта.
По данным Росстата, стоимость сливочного масла в Омской области с 5 ноября по 11 ноября выросла еще на 3,5 %, или на 31 рубль. Теперь килограмм в среднем можно купить за 919,3 рубля.
С начала года килограмм сливочного масла подорожал на 34,7 %. Это чуть больше 236 рублей.
Ранее сообщалось о подорожании и других продуктов.
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·Общество

Столько в среднем стоит килограмм продукта.
По данным Росстата, стоимость сливочного масла в Омской области с 5 ноября по 11 ноября выросла еще на 3,5 %, или на 31 рубль. Теперь килограмм в среднем можно купить за 919,3 рубля.
С начала года килограмм сливочного масла подорожал на 34,7 %. Это чуть больше 236 рублей.
Ранее сообщалось о подорожании и других продуктов.
1035