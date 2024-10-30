В этом году рост цен на некоторые продукты превысил 186 рублей.

По данным ресурса федерального Минфина «Ай мониторинг», в Омской области продолжают расти цены на продукты. С 14 по 21 октября дороже стали сардельки, сосиски, сливочное масло, сметана, сыр и чай.

Сардельки и сосиски за неделю подорожали на 1,62 рубля, а с начала года – на 30,79 рубля. Килограмм теперь стоит 461,21 рубля.

Сливочное масло подорожало на 9,60 рубля (с начала года – 186,99 рубля). Килограмм – 869,57 рубля.

Сметана подорожала на 3,45 рубля (с начала года – 29,92 рубля). Килограмм обойдется омичу в 260,56 рубля.

Цена на твердые сыры выросла на 6,05 рубля за неделю. Теперь они стоят 707,71 рубля за килограмм.

Черный байховый чай вырос в цене на 2,23 рубля (81,1 рубля). Килограмм стоит 877,20 рубля.