Вячеслав Девятериков рассказал «Омск-информу», что запечатлелся на фоне храма в родном селе Артын.

Сегодня, 28 ноября, бывший глава Муромцевского района Омской области Вячеслав Девятериков рассказал, почему накануне объявил о своей отставке на фоне икон. По его словам, непривычная локация для съемок прощального видео выбрана не случайно. Храм, запечатленный на ролике, строили «всем миром» в его родном селе Артын.

– Этот храм в моем родном селе Артын построили на народные деньги. И я принимал в этом непосредственное участие. Все логично, – сказал Девятериков «Омск-информу».

Высказался экс-глава района и о прощении, которое он просил у незримых собеседников. Вячеслав Девятериков, назначенный сегодня главой управления лесного хозяйства Омской области, объяснил, что «руководитель не бывает хорошим для всех».